Сибига провел первый разговор с новым госсекретарем США

Министр иностранных дел Андрей Сибига в четверг, 13 февраля, провел первый телефонный разговор с новым государственным секретарем США Марко Рубио.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

По словам Сибиги, с Рубио он провел "хороший разговор" о путях взаимовыгодного продвижения украинско-американского стратегического партнерства.

"Поблагодарил госсекретаря Рубио за подтверждение того, что США остаются преданными поддержке Украины. Достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира является нашим общим интересом", – добавил он.

Американская сторона пока не публиковала сообщений о разговоре Рубио и Сибиги, который стал первым после назначения государственного секретаря в прошлом месяце.

Ранее госсекретарь США не раз говорил, что война в Украине должна завершиться переговорами, и обе стороны должны будут чем-то уступить.

Читайте также статью "ЕвроПравды": "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике.