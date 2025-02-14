Орбан помечтал о реинтеграции России в мировую экономику после мирного соглашения

Премьер-министр Виктор Орбан заявил в пятницу, 14 февраля, что Россия будет "реинтегрирована" в мировую экономику и европейскую энергетическую систему, как только будет достигнуто мирное соглашение и закончится российско-украинская война.

Об этом он сказал в эфире государственного радио, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Орбан заявил, что по его мнению, если американский президент Дональд Трамп "придет и установит мир и, если будет заключено соглашение – Россия будет реинтегрирована в мировую экономику".

"В европейскую систему безопасности и даже в европейскую экономическую и энергетическую систему, что даст огромный толчок венгерской экономике. Мы многое выиграем, заключив мирное соглашение", – сказал он.

Обратим внимание, что это заявление Орбана появилось на фоне того, что 13 февраля Трамп заявил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и России.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что предстоящие переговоры с представителями новой администрации США на Мюнхенской конференции по безопасности будут решающими для трансатлантического сотрудничества и безопасности Европы.

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