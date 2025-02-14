Глава Мюнхенської конференції заявив, що жодних росіян на захід не акредитували

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що жодних представників Росії не було акредитовано на захід.

Його цитує n-tv, пише "Європейська правда".

Гойсген "з обережністю" ставиться до заяви Вашингтона про те, що в Мюнхені заплановані переговори між "високопоставленими" представниками США і Росії.

"Ми не акредитували жодного представника російського уряду. Без акредитації сюди не потрапиш", – заявив він.

Глава Мюнхенської безпекової конференції також пояснив, що представники німецького уряду повідомили йому, що жодних віз не було видано.

Як відомо, американський президент Дональд Трамп заявив 13 лютого, що на Мюнхенській безпековій конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії.

Також під час цієї конференції має відбутися зустріч президента Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса.

"Європейська правда" інформувала, що її перенесли через те, що США потрібен час для того, щоб попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.

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