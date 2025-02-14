Глава Мюнхенской конференции заявил, что никаких россиян на мероприятие не аккредитовали

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что никаких представителей России не было аккредитовано на мероприятие.

Его цитирует n-tv, пишет "Европейская правда".

Хойсген "с осторожностью" относится к заявлению Вашингтона о том, что в Мюнхене запланированы переговоры между "высокопоставленными" представителями США и России.

"Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. Без аккредитации сюда не попадешь", – заявил он.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности также пояснил, что представители немецкого правительства сообщили ему, что никаких виз не было выдано.

Как известно, американский президент Дональд Трамп заявил 13 февраля, что на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и России.

Также во время этой конференции должна состояться встреча президента Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса.

"Европейская правда" информировала, что ее перенесли из-за того, что США нужно время для того, чтобы поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.

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