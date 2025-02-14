Зеленський розповів, чому Трамп погодився дати йому свій номер телефона

Президент України поділився історією про те, як за допомогою жарту отримав особистий мобільний президента Дональда Трампа.

Про це він сказав у дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання журналіста Axios про свою нещодавню телефонну розмову з Трампом, Зеленський сказав, що вирішив відкрити деякі непублічні деталі переговорів. "Я розповім, як я отримав номер Трампа. Це було дуже весело – я розповім і впевнений, що президент Трамп не проти", – зазначив президент України.

"Він мені сказав – дзвоніть мені, коли буде потреба. На що я відповів – так-так, але минулого разу ви мені сказали дзвонити вам напряму, але ж номера не дали", – сміючись, переказав Зеленський цю розмову. "На це він відповів – окей, окей, дав номер і сказав – тепер точно можете дзвонити мені у будь-який час", – поділився він спогадами про розмову.

Володимир Зеленський додав, що має позитивні очікування від президентства Дональда Трампа.

"Я дійсно розраховую, що президент Трамп нам допоможе. Я дійсно на нього розраховую", – наголосив він.

Раніше Зеленський у Мюнхені розкритикував США, які "ніколи не бачили Україну в НАТО".

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