Зеленский рассказал, почему Трамп согласился дать ему свой номер телефона

Президент Украины поделился историей о том, как с помощью шутки получил личный мобильный президента Дональда Трампа.

Об этом он сказал в дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос журналиста Axios о своем недавнем телефонном разговоре с Трампом, Зеленский сказал, что решил открыть некоторые непубличные детали переговоров. "Я расскажу, как я получил номер Трампа. Это было очень весело – я расскажу и уверен, что президент Трамп не против", – отметил президент Украины.

"Он мне сказал – звоните мне, когда будет потребность. На что я ответил – да-да, но в прошлый раз вы мне сказали звонить вам напрямую, но номера не дали", – смеясь, пересказал Зеленский этот разговор. "На это он ответил – окей, окей, дал номер и сказал – теперь точно можете звонить мне в любое время", – поделился он воспоминаниями о разговоре.

Владимир Зеленский добавил, что имеет положительные ожидания от президентства Дональда Трампа.

"Я действительно рассчитываю, что президент Трамп нам поможет. Я действительно на него рассчитываю", – подчеркнул он.

Ранее Зеленский в Мюнхене раскритиковал США, которые "никогда не видели Украину в НАТО".

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