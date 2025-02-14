Зеленський у Мюнхені пояснив, за яких умов зустрінеться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський категорично відмовляється від зустрічей з російськими представниками, однак є можливий варіант зустрічі з лідером Росії.

Про це він сказав у дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент не став згадувати про чинне рішення РНБО, яке забороняє переговори з Путіним у принципі – понад те, з його відповіді випливає, що він не вважає цю заборону наявною. Утім, переговори з іншими представниками РФ він виключає у принципі.

"Я не буду зустрічатися з росіянами. Не знаю, чи вони раді цьому, чи ні, але це не входить у мої плани. Я зустрічатимуся лише з одним російським хлопцем – з Путіним", – заявив президент.

Утім, для цієї зустрічі є умова, наголосив Зеленський.

За його словами зустріч з Владіміром Путіним відбудеться "тільки після того, як ми погодимо спільний план (для цих переговорів) з Трампом і з Європою"

"Саме тоді ми зустрінемося з Путіним, щоби зупинити війну. Лише в цьому разі я готовий зустрічатися. А не на якихось компромісних платформах", – наголосив Зеленський, підкресливши, що має позитивні очікування щодо Трампа.

Як повідомлялося, у п’ятницю розкритикував США, які "ніколи не бачили Україну в НАТО".

Раніше, Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, але є червоні лінії.

Також президент у Мюнхені заявив, що Путін може готувати напад на НАТО вже у наступному році.