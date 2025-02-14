Зеленский в Мюнхене объяснил, при каких условиях встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказывается от встреч с российскими представителям, однако есть возможный вариант встречи с лидером России.

Об этом он сказал в дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент не стал упоминать о существующем в Украине решении СНБО, которое запрещает переговоры с Путиным в принципе – более того, из его ответа следует, что он не считает этот запрет существующим. Впрочем, переговоры с другими представителями РФ он исключает в принципе.

"Я не буду встречаться с россиянами. Не знаю, рады они этому или нет, но это не входит в мои планы. Я буду встречаться только с одним русским парнем – с Путиным", – заявил президент.

Впрочем, для этой встречи есть условие, подчеркнул Зеленский.

По его словам встреча с Владимиром Путиным состоится "только после того, как мы согласуем совместный план (для этих переговоров) с Трампом и с Европой"

"Именно тогда мы встретимся с Путиным, чтобы остановить войну. Только в этом случае я готов встречаться. А не на каких-то компромиссных платформах", – подчеркнул Зеленский, подчеркнув, что имеет положительные ожидания относительно Трампа.

Как сообщалось, в пятницу раскритиковал США, которые "никогда не видели Украину в НАТО".

Ранее, Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, но есть красные линии.

Также президент в Мюнхене заявил, что Путин может готовить нападение на НАТО уже в следующем году.