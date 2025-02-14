Шольц критикує пораду Венса щодо співпраці з ультраправими

Німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував пораду віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо співпраці з ультраправою "Альтернативи для Німеччини".

Про це Шольц сказав в інтерв’ю Deutschlandfunk, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи висловлювання Венса, канцлер нагадав, що у Німеччині існує правило, яке забороняє співпрацювати з ультраправими через нацистське минуле країни.

Він також назвав "незвичним" подібні заяви, що стосуються європейської та німецької внутрішньої політики.

"Німеччина з вагомих причин захищена від крайніх правих партій. З огляду на досвід націонал-соціалізму, це консенсус демократичних партій, і він має залишатися таким", – підкреслив Шольц

Своєю чергою речник німецького уряду заявив, що Венс не повинен втручатися у вибори в Німеччині.

"Я не думаю, що це правильно, коли іноземці, в тому числі з дружніх іноземних держав, так інтенсивно втручаються у виборчу кампанію посеред виборчого періоду", – наводить слова речника Reuters.

Венс зазначав, що утримання ультраправих партій, які виступають проти міграції, поза урядовими коаліціями обмежує волю людей, які неодноразово вимагали посилення прикордонного контролю.

Венс також згадав про мільярдера Ілона Маска, який відкрито агітує за "Альтернативу для Німеччини" напередодні виборів 23 лютого, які пройдуть у країні.

Венс відзначив, що Маск не висловлюється від імені Трампа, але він сказав, що погоджується з Маском щодо того, що європейські країни повинні припинити впускати велику кількість мігрантів з Близького Сходу, Африки та інших країн.

Раніше висловлювання Венса розкритикувала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.