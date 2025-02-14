СМИ: Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры от немецких ультраправых

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу, 14 февраля, встретился с кандидатом в канцлеры от ультраправой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил немецкий телеканал ZDF.

По информации ZDF, Вэнс встретился с Вайдель после своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Разговор должен был состояться за пределами мероприятия, потому что немецких ультраправых туда не пригласили.

Оба политика говорили "около 30 минут", в частности о войне в Украине и внутренней политике Германии, утверждает ZDF.

Одной из тем разговора был также "брандмауэр" – договоренность политических сил Германии не сотрудничать с ультраправыми, добавляет телеканал.

В своем выступлении на Мюнхенской конференции Вэнс отмечал, что содержание ультраправых партий вне правительственных коалиций "ограничивает волю людей".

Его высказывания раскритиковала глава МИД Германии Анналена Бербок, а также канцлер Олаф Шольц.