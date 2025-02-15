Прем’єр Литви: не варто лякати людей війною – країна у безпечному становищі

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що лідери країни не повинні лякати народ розмовами про війну.

Про це він сказав у п’ятницю, 14 лютого, під час спілкування із журналістами, цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Як зазначив мовник, це послідувало його попереднім коментарям щодо того, що Литва перебуває "у найбезпечнішому становищі", в якому вона коли-небудь була.

"Литва ніколи не була підготовлена краще, ніж зараз, і ми робимо ще більші і важливіші кроки, щоб забезпечити нашу готовність, готовність оборонного сектору і військових. Це найбільший стримуючий фактор, щоб ніхто і ніколи не намагався нам загрожувати", – сказав він 14 лютого.

Відтак Палуцкас наголосив, що не потрібно лякати людей загрозою війни.

"Налякана, тривожна людина психологічно менш продуктивна, впадає в депресію, неохоче інвестує. В інтересах усіх нас, щоб кожна людина в Литві була максимально спокійною, щоб люди робили свою роботу, інвестували, і таким чином приносили більше доходів до бюджету і покращували нашу обороноздатність. Всі керівники держави не повинні залякувати громадськість", – заявив литовський прем’єр.

Нещодавно ексміністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, який був обраний новим лідером найбільшої опозиційної партії країни "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", заявив, що якщо країна не зможе досягти цільового показника фінансування оборони в розмірі 5-6% від ВВП, вона зазнає "величезного дипломатичного удару".

12 лютого Палуцкас заявив, що залишається відданим плану різкого збільшення витрат на оборону країни.