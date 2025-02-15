Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что лидеры страны не должны пугать народ разговорами о войне.

Об этом он сказал в пятницу, 14 февраля, во время общения с журналистами, цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Как отметил вещатель, это последовало его предыдущим комментариям о том, что Литва находится "в самом безопасном положении", в котором она когда-либо была.

"Литва никогда не была подготовлена лучше, чем сейчас, и мы делаем еще большие и более важные шаги, чтобы обеспечить нашу готовность, готовность оборонного сектора и военных. Это самый большой сдерживающий фактор, чтобы никто и никогда не пытался нам угрожать", – сказал он 14 февраля.

Поэтому Палуцкас отметил, что не нужно пугать людей угрозой войны.

"Напуганный, тревожный человек психологически менее продуктивен, впадает в депрессию, неохотно инвестирует. В интересах всех нас, чтобы каждый человек в Литве был максимально спокойным, чтобы люди делали свою работу, инвестировали, и таким образом приносили больше доходов в бюджет и улучшали нашу обороноспособность. Все руководители государства не должны запугивать общественность", – заявил литовский премьер.

Недавно экс-министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, который был избран новым лидером крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", заявил, что если страна не сможет достичь целевого показателя финансирования обороны в размере 5-6% от ВВП, она испытает "огромный дипломатический удар".

12 февраля Палуцкас заявил, что остается приверженным плану резкого увеличения расходов на оборону страны.