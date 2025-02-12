Прем'єр Литви заявив, що країна не відступає від плану збільшення оборонного бюджету

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що залишається відданим плану різкого збільшення витрат на оборону країни.

Про це він заявив у інтерв’ю литовському мовнику LRT, пише "Європейська правда".

Палуцкас запевнив – Литва не відступає від цілей, які були поставлені.

Як відомо, минулого місяця Державна рада оборони, до складу якої входять політичні і військові лідери країни, погодилася підвищити військові витрати до 5-6% ВВП протягом наступних п'яти років.

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"Щоб реалізувати [цілі] у сталий спосіб, не перекладаючи весь тягар на платників податків, нам потрібно проявити творчість і виконати домашнє завдання, але воно вже виконується", – сказав литовський прем’єр.

Ця його заява з’явилася на тлі того, що раніше Палуцкас сказав, що домовленість про виділення 5-6% ВВП на оборону протягом наступних п'яти років не була формалізована в жодному документі.

Зокрема, ексміністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, який був обраний новим лідером найбільшої опозиційної партії країни "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", заявив, що якщо країна не зможе досягти цільового показника фінансування оборони в розмірі 5-6% від ВВП, вона зазнає "величезного дипломатичного удару".

Як відомо, президент Литви Гітанас Науседа раніше заявив, що вважає за необхідне збільшити оборонні витрати у наступні п’ять років до 5-6% ВВП.