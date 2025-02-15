Орбан порівняв російсько-українську війну з "Афганістаном" для ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні може перетворитися на "Афганістан" для Європейського Союзу – виснажливу і дорогу операцію, з якої "немає виходу".

Про це він сказав у інтерв’ю ексведучому Fox News Такеру Карлсону на заході в Дубаї у п’ятницю, 14 лютого, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Виступаючи на заході, Орбан заявив про сотні мільярдів євро допомоги, які ЄС витратив на підтримку України, щоб допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню Росії.

"Якщо президент [Дональд] Трамп не зможе знайти рішення, ця війна може легко стати для Європейського Союзу Афганістаном", – сказав Орбан.

Угорський прем’єр назвав це "нескінченною війною, нескінченним конфліктом, з якого немає виходу, який поглинає енергію, людські життя, гроші, все".

"Руйнує рамки нормального життя для Європейського Союзу. ... Ми в серйозній небезпеці", – заявив він.

Також він захищався від звинувачень у тому, що він є союзником очільника Кремля Владіміра Путіна.

"Я не пропутінська людина, я проугорська людина. Складність полягає в тому, як переконати росіян припинити війну, в той час як росіяни, по суті, перемагають. Це велике питання", – сказав він.

На думку Орбана, підтримка Києва з боку Заходу не буде тривати вічно.

"Моє серце з українцями, але вони у великій, великій, великій біді", – додав угорський прем’єр.

Варто зауважити, Орбан давно критикує Київ, критикує президента України Володимира Зеленського і часто погрожує заблокувати допомогу ЄС для України.

Зокрема 14 лютого польські ЗМІ опублікували інформацію щодо того, що Угорщина заблокувала відкриття першого кластера перемовин щодо членства України в Європейському Союзі "Основи", який стосується верховенства права.

Того ж дня Орбан помріяв про те, що Росія буде "реінтегрована" у світову економіку та європейську енергетичну систему, як тільки буде досягнути мирна угода й закінчиться російсько-українська війна.