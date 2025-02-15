Орбан сравнил российско-украинскую войну с "Афганистаном" для ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине может превратиться в "Афганистан" для Европейского Союза – изнурительную и дорогостоящую операцию, из которой "нет выхода".

Об этом он сказал в интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону на мероприятии в Дубае в пятницу, 14 февраля, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Выступая на мероприятии, Орбан заявил о сотнях миллиардов евро помощи, которые ЕС потратил на поддержку Украины, чтобы помочь ей противостоять полномасштабному вторжению России.

"Если президент [Дональд] Трамп не сможет найти решение, эта война может легко стать для Европейского Союза Афганистаном", – сказал Орбан.

Венгерский премьер назвал это "бесконечной войной, бесконечным конфликтом, из которого нет выхода, который поглощает энергию, человеческие жизни, деньги, все".

"Разрушает рамки нормальной жизни для Европейского Союза. ... Мы в серьезной опасности", – заявил он.

Также он защищался от обвинений в том, что он является союзником главы Кремля Владимира Путина.

"Я не пропутинский человек, я провенгерский человек. Сложность заключается в том, как убедить россиян прекратить войну, в то время как россияне, по сути, побеждают. Это большой вопрос", – сказал он.

По мнению Орбана, поддержка Киева со стороны Запада не будет продолжаться вечно.

"Мое сердце с украинцами, но они в большой, большой, большой беде", – добавил венгерский премьер.

Стоит заметить, Орбан давно критикует Киев, критикует президента Украины Владимира Зеленского и часто угрожает заблокировать помощь ЕС для Украины.

В частности 14 февраля польские СМИ опубликовали информацию о том, что Венгрия заблокировала открытие первого кластера переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе "Основы", который касается верховенства права.

В тот же день Орбан помечтал о том, что Россия будет "реинтегрирована " в мировую экономику и европейскую энергетическую систему, как только будет достигнуто мирное соглашение и закончится российско-украинская война.