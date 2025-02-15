Келлог каже, що буде опиратися на розмови Венса та Зеленського під час візиту в Україну

Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа із питань України та Росії заявив, що буде опиратися на переговори між віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та українським лідером Володимиром Зеленським під час свого візиту до України.

Про це він написав у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Келлог назвав конструктивними переговори між Венсом із Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Я буду опиратися на конструктивні розмови Венса з президентом Зеленським під час мого майбутнього візиту в Україну", – заявив він.

14 лютого Венс під час розмови із Зеленським наголосив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого врегулювання війни.

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