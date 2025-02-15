Келлог говорит, что будет опираться на разговоры Вэнса и Зеленского во время визита в Украину
Специальный представитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России заявил, что будет опираться на переговоры между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и украинским лидером Владимиром Зеленским во время своего визита в Украину.
Об этом он написал в X (Twitter), пишет "Европейская правда".
Келлог назвал конструктивными переговоры между Вэнсом с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я буду опираться на конструктивные разговоры Вэнса с президентом Зеленским во время моего предстоящего визита в Украину", – заявил он.
14 февраля Вэнс во время разговора с Зеленским подчеркнул, что Вашингтон стремится достичь долговременного урегулирования войны.
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