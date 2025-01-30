В аварії шкільного автобуса у Франції загинула дівчина, до 40 осіб поранені

Дівчинка-підліток загинула і близько сорока людей отримали легкі поранення в четвер, 30 січня, в результаті аварії шкільного автобуса у французькому муніципалітеті Шатоден між Ле-Маном і Орлеаном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Серед постраждалих в результаті аварії – 31 учень, однак їхні травми незначні.

фото Radio Intensité

"Загрозливих для життя прогнозів немає. Наразі немає жодних версій аварії", – пояснили в префектурі, уточнивши, що шкільний автобус був "єдиним транспортним засобом, що потрапив в аварію".

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За даними префектури, на місце події було направлено 40 пожежників, а також передовий медичний пункт і медико-психологічний підрозділ швидкої допомоги.

"З великим хвилюванням і глибоким сумом я дізналася з Майотти про загибель старшокласниці з Шатодена в аварії шкільного автобуса сьогодні вранці, в результаті якої також постраждали учні", – написала міністерка національної освіти Елізабет Борн в соціальній мережі X (Twitter).

"Я висловлюю найщиріші співчуття її родині та близьким. Я висловлюю свою повну підтримку учням та освітній спільноті. Я уважно стежу за станом здоров'я поранених. У понеділок вранці я відвідаю шкільну спільноту гімназії Еміля Золя", – додала вона.

Нагадаємо, торік навесні двоповерховий автобус зі старшокласниками з німецького Марбурга розбився у федеральній землі Саар на шляху до Англії.

Перед цим у німецькому місті Гольцмінден 16 учнів були доставлені до лікарень після аварії зі шкільним автобусом.