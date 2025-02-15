В Молдове автобус Киев-Кишинев попал в ДТП: 16 пострадавших

В Молдове рано утром в субботу, 15 февраля, произошло ДТП с участием рейсового автобуса Киев-Кишинев, в результате которого пострадали 15 человек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Молдовы, информирует "Европейская правда".

По данным правоохранителей, во Флорештском районе рейсовый автобус с 68 пассажирами, который ехал в Кишинев, перевернулся на заснеженной дороге и врезался в дерево.

Полиция Молдовы

Полиция Молдовы

В результате ДТП 16 человек с различными травмами были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.

Полиция проверила водителя на алкоголь и установила, что мужчина был трезв.

Во Франции 30 января попал в аварию школьный автобус, в результате чего погибла 15-летняя девушка и около 40 человек пострадали.

Также сообщалось, что в Молдове попал в ДТП автобус "Киев – Кишинев", в результате аварии пострадали два человека.