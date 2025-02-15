Прем'єр Фінляндії пропонує зібрати терміновий саміт ЄС щодо України

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запропонував провести термінове засідання Європейської ради, щоб виробити спільну позицію щодо місця Європи у мирних переговорах щодо війни РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фінський прем’єр заявив в інтерв’ю Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Орпо зазначив, що "не дивно", що президент США Дональд Трамп зателефонував безпосередньо господарю Кремля Владіміру Путіну, щоб обговорити мирні переговори.

Однак, за його словами, жодну мирну угоду не можна укласти без України та Європи.

"Тільки Європейський Союз може вирішувати, наприклад, питання безпеки або членства України в ЄС, або відновлення України. У переговорах має бути місце для цього", – наголосив очільник уряду Фінляндії.

Він також додав, що необхідно якнайшвидше виробити спільну європейську позицію.

"Ми могли б провести позачергове засідання Європейської ради. Я обговорював це питання з президентом Європейської ради (Антоніу) Коштою. Але ми, в будь-якому випадку, повинні подбати про те, щоб голоси лідерів ЄС і країн-членів були почуті", – резюмував Орпо.

Нагадаємо, під час Мюнхенської безпекової конференції генерал Кіт Келлог заявив, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.

Як відомо, ця позиція повністю розходиться з позицією держав ЄС, які заявляють, що мирна угода без Європи – не варіант.