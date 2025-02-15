Глава МЗС Польщі: дзвінок Трампа Путіну був помилкою

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що телефонний дзвінок президента США Дональда Трампа кремлівському правителю Владіміру Путіну був помилкою.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника польського МЗС наводить RMF24.

За його словами, розмова між Трампом і Путіним іде на користь Кремлю, а також послаблює моральний дух в Україні.

Сікорський також зазначив, що Європа "занадто довго користувалася дивідендами миру", і саме тому виникла криза.

Від того, як закінчиться війна в Україні, залежить довіра до США, а не лише до адміністрації Дональда Трампа, переконаний він.

Відповідаючи на питання, що він скаже Трампу, Сікорський сказав: "Якщо Путіну вдасться підкорити Україну, це стане сигналом для Китаю…Це матиме прямі наслідки для американської стратегії та союзницької системи і, можливо, для майбутнього Тайваню".

Нагадаємо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля Путіним про "завершення війни" в Україні. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Президент США запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".

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