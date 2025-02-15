Глава МИД Польши: звонок Трампа Путину был ошибкой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что телефонный звонок президента США Дональда Трампа кремлевскому правителю Владимиру Путину был ошибкой.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы польского МИД приводит RMF24.

По его словам, разговор между Трампом и Путиным идет на пользу Кремлю, а также ослабляет моральный дух в Украине.

Сикорский также отметил, что Европа "слишком долго пользовалась дивидендами мира", и именно поэтому возник кризис.

От того, как закончится война в Украине, зависит доверие к США, а не только к администрации Дональда Трампа, убежден он.

Отвечая на вопрос, что он скажет Трампу, Сикорский сказал: "Если Путину удастся покорить Украину, это станет сигналом для Китая...Это будет иметь прямые последствия для американской стратегии и союзнической системы и, возможно, для будущего Тайваня".

Напомним, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля Путиным о "завершении войны" в Украине. После того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

Президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

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