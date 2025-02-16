Президент Фінляндії вважає недоцільним створювати європейську армію

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає недоцільним створювати окремо об’єднану європейську армію, вважаючи це зайвим дублюванням функцій.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить у своїй публікації Yle.

Александер Стубб сказав, що не бачить сенсу створювати ще одну структуру у вигляді загальноєвропейської армії.

Він зауважив, що зараз рівнями планування оборони є національний рівень як основний та, вторинно, координація на рівні НАТО.

"Немає сенсу починати будувати щось, що буде дублюванням", – зазначив Стубб, зауваживши, що створювати структури командування й управління подібні до того, які вже передбачені у рамках НАТО, було би тривалою і непотрібною роботою.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що об’єднання національних армій задля створення спільної європейської не буде.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що настав час створювати збройні сили Європи.

У ці ж дні у Politico вийшла колонка прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, де він озвучує ідею, що українська армія з її досвідом могла б стати "кістяком" спільної європейської.