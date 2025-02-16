Президент Финляндии считает нецелесообразным создавать европейскую армию

Президент Финляндии Александер Стубб считает нецелесообразным создавать отдельно объединенную европейскую армию, считая это лишним дублированием функций.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит в своей публикации Yle.

Александер Стубб сказал, что не видит смысла создавать еще одну структуру в виде общеевропейской армии.

Он отметил, что сейчас уровнями планирования обороны является национальный уровень как основной и, вторично, координация на уровне НАТО.

"Нет смысла начинать строить что-то, что будет дублированием", – отметил Стубб, отметив, что создавать структуры командования и управления подобные тому, которые уже предусмотрены в рамках НАТО, было бы длительной и ненужной работой.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что объединения национальных армий для создания общей европейской не будет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что пришло время создавать вооруженные силы Европы.

В эти же дни в Politico вышла колонка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, где он озвучивает идею, что украинская армия с ее опытом могла бы стать "костяком" общей европейской.