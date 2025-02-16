Нападение с ножом в Австрии: в правительстве заявили об исламистском теракте

В Австрии официально подтвердили, что 23-летний юноша, который в субботу убил подростка в городе Филлах и ранил еще пять человек, действовал с исламистскими мотивами.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Герхард Карнер, который в воскресенье приехал на место событий, заявил, что нападение было "исламистской атакой со связями с ИГИЛ".

В квартире нападавшего обнаружили флаги ИГИЛ на стене и другие "явные признаки радикальной исламистской идеологии", однако оружия там не было. Правоохранители конфисковали найденные электронные устройства и исследуют их.

По первым выводам следствия, нападавший за короткое время радикализировался после просмотра пропагандистского контента.

Правоохранители проверяют, не имел ли он сообщников, но склоняются к версии, что юноша действовал сам. До этих событий он не попадал в поле зрения полиции.

Карнер заявил, что подобных людей нужно "сажать и депортировать", а также сказал, что следует рассмотреть дополнительные механизмы превенции подобных нападений, как например массовые проверки без конкретной причины среди групп риска, в частности тех, кому предоставили убежище.

В то же время Карнер и губернатор региона Петер Кайзер поблагодарили 42-летнего сирийца-курьера, который остановил нападающего.

Также сообщили новые детали о пострадавших в результате нападения. Кроме погибшего 14-летнего, это двое 15-летних подростков и люди в возрасте 28, 32 и 36 лет. Четверо из них – граждане Австрии, еще двое раненых – граждане Ирана и Турции.

Напомним, нападение произошло днем в субботу в центре альпийского города Филлах на юге страны. Молодой человек набросился на случайных прохожих с ножом.

Злоумышленника обезвредил 42-летний курьер-сириец, совершив на него наезд своим авто. Через короткое время после этого прибыла полиция. Задержанный оказался искателем убежища из Сирии.

Ранее на этой неделе нападение, похожее на исламистский теракт, произошло в Мюнхене – нападающий-водитель намеренно въехал в толпу демонстрантов. Он оказался гражданином Афганистана.

Через два дня после событий от полученных тяжелых травм скончались двухлетняя девочка и 37-летняя женщина.