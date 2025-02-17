МЗС Нідерландів: Мюнхенська конференція підтверджує, що безпека та добробут не є даністю

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів заявили – Мюнхенська безпекова конференція, яка відбулася 14-15 лютого, підтверджує, що безпеку, свободу та добробут не можна сприймати як належне.

Про це у Х (Twitter) написав очільник МЗС країни Каспар Велдкамп, передає "Європейська правда".

Велдкамп заявив, що безпекова конференція, яка відбулася у німецькому Мюнхені,

підтверджує те, що "безпека, свобода і процвітання не можуть сприйматися як належне".

"Агресивна війна Росії проти України, зростання нових сил, технологічні зміни – ці події є серйозними викликами для Нідерландів та ЄС", – заявив він.

Відтак на думку очільника нідерландського МЗС, потрібно "тісніше співпрацювати, щоб захистити нідерландські та європейські інтереси".

"Це вимагає відданості та самовіддачі від усіх нас", – підсумував Велдкамп.

Зазначимо, спеціальний представник американського президента із питань України та Росії Кіт Келлог заявив 15 лютого, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.

Наступного дня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон проведе екстрений саміт європейських лідерів у понеділок, 17 лютого, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.

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