МИД Нидерландов: Мюнхенская конференция подтверждает, что безопасность не есть данностью

В Министерстве иностранных дел Нидерландов заявили – Мюнхенская конференция по безопасности, которая состоялась 14-15 февраля, подтверждает, что безопасность, свободу и благосостояние нельзя воспринимать как должное.

Об этом в Х (Twitter) написал глава МИД страны Каспар Велдкамп, передает "Европейская правда".

Велдкамп заявил, что конференция по безопасности, которая состоялась в немецком Мюнхене,

подтверждает то, что "безопасность, свобода и процветание не могут восприниматься как должное".

"Агрессивная война России против Украины, рост новых сил, технологические изменения – эти события являются серьезными вызовами для Нидерландов и ЕС", – заявил он.

Поэтому, по мнению главы нидерландского МИД, нужно "теснее сотрудничать, чтобы защитить нидерландские и европейские интересы".

"Это требует преданности и самоотдачи от всех нас", – подытожил Велдкамп.

Отметим, специальный представитель американского президента по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил 15 февраля, что американская позиция по "мирным переговорам" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят.

На следующий день министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон проведет экстренный саммит европейских лидеров в понедельник, 17 февраля, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.

Советуем также ознакомиться с материалом: "Ценности дезинформации" и смена власти в Европе. Мюнхенская речь Вэнса о новой политике США.