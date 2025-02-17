Генштаб Чехії: Росія не стане більш дружньою після завершення бойових дій

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка заявив, що навіть після можливого завершення бойових дій в Україні Росія не стане "більш дружньою", а тому потенціал армії потребує збільшення.

Його слова цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Як заявив Ржехка, навіть після можливого завершення бойових дій в Україні Росія не стане більш дружньою і передбачуваною. А відтак, за його словами, потенціал армії потребує подальшого збільшення.

Очільник чеського Генштабу зазначив, що заплановане збільшення кількості професійних солдатів до 37,5 тисяч варте аналізу.

Навіть з урахуванням демографічного розвитку і поточного набору, за його словами, це не є реалістичним, і необхідно буде розглянути питання про те, яку іншу модель армії створити.

На запитання, чи потрібно буде продовжувати нарощувати обороноздатність після завершення бойових дій в Україні, Ржехка відповів: "Безумовно".

"Росія не стане більш безпечною щодо нас, не стане більш дружньою і не стане більш передбачуваною", – сказав він, а також спрогнозував, що буде нелегко вирішити війну в Україні таким чином, щоб гарантувати, що вона не спалахне знову.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив думку, що настав час створювати збройні сили Європи.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що об’єднання національних армій задля створення спільної європейської не буде.

А президент Фінляндії Александер Стубб вважає створення окремої об’єднаної європейської армії зайвим дублюванням функцій.