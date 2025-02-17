Генштаб Чехии: Россия не станет более дружественной после завершения боевых действий

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка заявил, что даже после возможного завершения боевых действий в Украине Россия не станет "более дружественной", а потому потенциал армии нуждается в усилении.

Его слова цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Как заявил Ржехка, даже после возможного завершения боевых действий в Украине Россия не станет более дружественной и предсказуемой. Следовательно, по его словам, потенциал армии требует дальнейшего увеличения.

Глава чешского Генштаба отметил, что запланированное увеличение количества профессиональных солдат до 37,5 тысяч заслуживает анализа.

Даже с учетом демографического развития и текущего набора, по его словам, это не является реалистичным, и необходимо будет рассмотреть вопрос о том, какую другую модель армии создать.

На вопрос, нужно ли будет продолжать наращивать обороноспособность после завершения боевых действий в Украине, Ржехка ответил: "Безусловно".

"Россия не станет более безопасной по отношению к нам, не станет более дружественной и не станет более предсказуемой", – сказал он, а также спрогнозировал, что будет нелегко решить войну в Украине таким образом, чтобы гарантировать, что она не вспыхнет снова.

Недавно президент Владимир Зеленский высказал мнение, что пришло время создавать вооруженные силы Европы.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что объединения национальных армий для создания общей европейской не будет.

А президент Финляндии Александер Стубб считает создание отдельной объединенной европейской армии лишним дублированием функций.