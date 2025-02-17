У Чехії вважають, що Європа має брати участь у переговорах щодо війни в Україні

Чеський президент Петр Павел вважає, що важливо, аби інтереси Європи були представлені на ймовірних переговорах щодо завершення російсько-української війни.

Про це він сказав у інтерв’ю чеським ЗМІ, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Павел заявив, що сприймає вимоги Сполучених Штатів про те, що за столом не повинно бути занадто багато людей, тому що "тоді домовитися буде дуже складно".

Однак, за його словами, в інтересах Сполучених Штатів також, щоб інтереси Європи були присутні.

"Якщо ми хочемо взяти на себе більше відповідальності, ми повинні бути там", – сказав він, маючи на увазі вимогу Сполучених Штатів, щоб Європа збільшила свою участь.

А начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка заявив, що навіть після можливого завершення бойових дій в Україні Росія не стане "більш дружньою", а тому потенціал армії потребує збільшення.

ЗМІ повідомили в суботу, 15 лютого, що США надіслали європейським урядам опитувальник, в якому запитують, який внесок вони могли би зробити в гарантії безпеки України.

Наступного дня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон проведе екстрений саміт європейських лідерів у понеділок, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.