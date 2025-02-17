В Чехии считают, что Европа должна участвовать в переговорах по войне в Украине

Чешский президент Петр Павел считает, что важно, чтобы интересы Европы были представлены на вероятных переговорах по завершению российско-украинской войны.

Об этом он сказал в интервью чешским СМИ, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Павел заявил, что воспринимает требования Соединенных Штатов о том, что за столом не должно быть слишком много людей, потому что тогда договориться будет очень сложно".

Однако по его словам, в интересах Соединенных Штатов также, чтобы интересы Европы присутствовали.

"Если мы хотим взять на себя больше ответственности, мы должны быть там", – сказал он, имея в виду требование Соединенных Штатов, чтобы Европа увеличила свое участие.

А начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка заявил, что даже после возможного завершения боевых действий в Украине Россия не станет "более дружественной", а потому потенциал армии нуждается в увеличении.

СМИ сообщили в субботу, 15 февраля, что США направили европейским правительствам опросник, в котором спрашивают, какой вклад они могли бы сделать в гарантии безопасности Украины.

На следующий день министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон проведет экстренный саммит европейских лидеров в понедельник, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.