Фіцо "здивований" запрошенням на екстрений саміт у Парижі керівництва ЄС

Проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "не розуміє", чому президент Франції Емманюель Макрон покликав на екстрений саміт у Парижі керівництво Євросоюзу, та заявляє, що ЄС "не уповноважений" вирішувати щось про можливий контингент союзників в Україні, про що там нібито буде йтися.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму Facebook.

Фіцо повідомив, що мав телефонну розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою та почав допитуватися його, чому той прийняв запрошення Макрона на саміту Парижі, де, за його інформацією, будуть присутні сім країн ЄС і Велика Британія та буде йтися про "присутність іноземних військових в Україні як варіант гарантії безпеки після припинення війни і відмови від вступу країни в НАТО".

Фіцо заявив, що участь топпосадовців ЄС у зустрічі в Парижі "без будь-якого мандата" буде "подією, що не сприяє довірі у ЄС", та наголосив, що ЄС "не має повноважень ухвалювати рішення про залучення іноземних військових на території іншої країни".

Словацький прем’єр додав, що "поважає" зустріч країн, які готові долучитися до контингенту, але "ЄС ніяк не дотичний до цього питання і не має висловлюватись з цього приводу".

Він знову повторив, що проти вступу України в НАТО і що Словаччина не збирається ні в якому форматі відправляти своїх військових на територію України.

Макрон ініціював екстрений саміт після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог здивував Європу, заявивши, що вона не матиме місця за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

За попередніми даними, у зустрічі візьмуть участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни. Низка столиць висловили розчарування тим, що їх не запросили.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив очікування, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом.