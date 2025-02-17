Фицо "удивлен" приглашением на экстренный саммит в Париже руководства ЕС

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "не понимает", почему президент Франции Эмманюэль Макрон позвал на экстренный саммит в Париже руководство Евросоюза, и заявляет, что ЕС "не уполномочен" решать что-то о возможном контингенте союзников в Украине, о чем там якобы будет идти речь.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом он опубликовал в своем Facebook.

Фицо сообщил, что имел телефонный разговор с президентом Евросовета Антониу Коштой и начал допытываться, почему тот принял приглашение Макрона на саммит в Париже, где, по его информации, будут присутствовать семь стран ЕС и Великобритания и речь будет идти о "присутствии иностранных военных в Украине как варианте гарантий безопасности после прекращения войны и отказа от вступления страны в НАТО".

Фицо заявил, что участие топ-чиновников ЕС во встрече в Париже "без какого-либо мандата" будет "событием, которое не способствует доверию в ЕС", и подчеркнул, что ЕС "не имеет полномочий принимать решения о привлечении иностранных военных на территории другой страны".

Словацкий премьер добавил, что "уважает" встречу стран, которые готовы присоединиться к контингенту, но "ЕС никак не причастен к этому вопросу и не должен высказываться по этому поводу".

Он снова повторил, что против вступления Украины в НАТО и что Словакия не собирается ни в каком формате отправлять своих военных на территорию Украины.

Макрон инициировал экстренный саммит после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог удивил Европу, заявив, что она не будет иметь места за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

По предварительным данным, во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны. Ряд столиц выразили разочарование тем, что их не пригласили.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил ожидания, что европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, создаваемые президентом США Дональдом Трампом.