Глава зовнішньої розвідки Естонії: спецслужби Європи повинні бути більш агресивними

Європейські спецслужби повинні бути більш агресивними і використовувати "активні заходи" проти своїх ворогів у нинішній безпековій ситуації.

Про це заявив Каупо Росін, голова Служби зовнішньої розвідки Естонії (EFIS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

З огляду на мінливу ситуацію з безпекою в Європі, урядам необхідно розширити мандати розвідувальних служб на всьому континенті, заявив Росін.

"Спецслужбам недостатньо просто спостерігати і звітувати. Я думаю, що спецслужби можуть робити набагато більше, ми також можемо бути більш агресивними або активними, і проводити наші власні активні заходи", – сказав він.

"Це інструмент, який є у політиків і урядів, але я думаю, що ми повинні бути більш агресивними в цьому світі", – додав Росін.

Він визначив "активні заходи" наступним чином: "Використання невійськових засобів для просування наших інтересів безпеки за кордоном, які потім або затримують, зривають, зупиняють діяльність, або просувають наші цілі, скажімо так, активно".

Посадовець сказав, що у нього є відчуття, що в деяких країнах офіцери розвідки мають різний рівень доступу до своїх політиків.

"Іноді політики прислухаються до спецслужб, а іноді ні, це залежить від політичного порядку денного. Я думаю, що це зіграло певну роль у передвоєнній ситуації в Україні", – сказав він.

Він сказав, що офіцери і політики повинні дивитися на те, що говорить розвідка, а не гнатися за наративами.

Він додав, що уряд дозволяє EFIS "використовувати всі наявні інструменти" для цього, але це не так у всій Європі.

Росін повторив, що уряди повинні робити більше для зміцнення мандатів розвідувальних агентств: "У нинішній ситуації я віддаю перевагу жорстким діям, тому що росіяни воюють з нами, а деякі з нас не воюють з ними. Але слабкість перед росіянами – це лише провокація для них".

Нагадаємо, за оцінками розвідки Естонії, на цей час Російська Федерація не становить прямої військової загрози для Естонії, але це може змінитись, якщо Кремль відчуватиме себе переможцем за підсумками завершення поточного етапу російсько-української війни.

Також Зовнішня розвідка Естонії заявила, що Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, ставши центром контрабанди критично важливих західних компонентів для московських збройних сил.