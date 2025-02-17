Глава внешней разведки Эстонии: спецслужбы Европы должны быть более агрессивными

Европейские спецслужбы должны быть более агрессивными и использовать "активные меры" против своих врагов в нынешней ситуации с безопасностью.

Об этом заявил Каупо Росин, глава Службы внешней разведки Эстонии (EFIS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Учитывая меняющуюся ситуацию с безопасностью в Европе, правительствам необходимо расширить мандаты разведывательных служб на всем континенте, заявил Росин.

"Спецслужбам недостаточно просто наблюдать и отчитываться. Я думаю, что спецслужбы могут делать гораздо больше, мы также можем быть более агрессивными или активными, и проводить наши собственные активные мероприятия", – сказал он.

"Это инструмент, который есть у политиков и правительств, но я думаю, что мы должны быть более агрессивными в этом мире", – добавил Росин.

Он определил "активные меры" следующим образом: "Использование невоенных средств для продвижения наших интересов безопасности за рубежом, которые затем либо задерживают, срывают, останавливают деятельность, либо продвигают наши цели, скажем так, активно".

Чиновник сказал, что у него есть ощущение, что в некоторых странах офицеры разведки имеют разный уровень доступа к своим политикам.

"Иногда политики прислушиваются к спецслужбам, а иногда нет, это зависит от политической повестки дня. Я думаю, что это сыграло определенную роль в предвоенной ситуации в Украине", – сказал он.

Он сказал, что офицеры и политики должны смотреть на то, что говорит разведка, а не гнаться за нарративами.

Он добавил, что правительство позволяет EFIS "использовать все имеющиеся инструменты" для этого, но это не так во всей Европе.

Росин повторил, что правительства должны делать больше для укрепления мандатов разведывательных агентств: "В нынешней ситуации я предпочитаю жесткие действия, потому что русские воюют с нами, а некоторые из нас не воюют с ними. Но слабость перед россиянами – это лишь провокация для них".

Напомним, по оценкам разведки Эстонии, в настоящее время Российская Федерация не представляет прямой военной угрозы для Эстонии, но это может измениться, если Кремль будет чувствовать себя победителем по итогам завершения текущего этапа российско-украинской войны.

Также Внешняя разведка Эстонии заявила, что Китай помогает России в производстве военных беспилотников, став центром контрабанды критически важных западных компонентов для московских вооруженных сил.