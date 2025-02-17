У Польщі офіційно відкрили спільний навчальний центр Україна-НАТО

Центр аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна (JATEC), розташований у польському Бидгощі, був офіційно відкритий у понеділок, 17 лютого.

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі, пише "Європейська правда".

В офіційному відкритті центру JATEC узяли участь міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, заступниця генсека НАТО Радміла Шекеринська, верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє та віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За словами Косіняка-Камиша, відкриття JATEC – "це відчутна підтримка для України, яка бореться".

Nowa instytucja #NATO w 🇵🇱 otwarta! Bydgoszcz to ważne miejsce na mapie naszej współpracy z sojusznikami w ramach Paktu. Do ✅Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC), ✅Grupy Integracyjnej Sił NATO, ✅Batalionu Łączności NATO, ✅Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych… pic.twitter.com/MsfPHyyTQ2 – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) February 17, 2025

"По-перше – підтримка України з боку Заходу, НАТО і всіх союзників має вирішальне значення і послідовно здійснюється протягом майже трьох років війни. По-друге – це вираження дружнього підходу до спільних дій", – додав він.

Рішення про створення Центру аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна ухвалили в лютому 2024 року на засіданні міністрів оборони країн Альянсу та підтвердили на саміті у Вашингтоні в липні 2024-го.

JATEC, як спільна ініціатива Україна-НАТО, покликаний підтримувати Збройні Сили України в їхньому прагненні до повної взаємосумісності з військами НАТО та сприяти обміну досвідом між двома сторонами.

Командувачем Центру є польський генерал Войцех Озга.

JATEC досяг початкової оперативної спроможності в січні 2025 року і повністю розвине її до кінця цього року.