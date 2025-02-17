Партія влади Грузії відновлює в Кримінальному кодексі статтю про держзраду

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" відновлює в Кримінальному кодексі статтю про держзраду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

Рішення парламентської більшості, ухвалене в офісі партії, повідомив виконавчий секретар і парламентський лідер Мамука Мдінарадзе.

"Згідно з нашим рішенням до Кримінального кодексу Грузії буде додано, а правильніше сказати – буде відновлено в КК Грузії статтю про зраду батьківщині, яку свого часу було вилучено "Національним рухом".

Незалежно від того, наскільки хтось буде здивований або не здивований, або буде це символічним – це сталося, вони зробили це ще до серпневої війни, у квітні 2007 року", – заявив Мамука Мдінарадзе.

Цього тижня також буде ініційовано законопроєкт FARA, аналог американського, а також британської моделі закону про ЗМІ, щоб припинити поширення "фейків" за допомогою медіа – з урахуванням принципів британської букви закону, наголосив політик.

"У ухвалення закону FARA є підмета (вторинна – ред.) – викриття афери століття, і це робиться для того, щоб люди зрозуміли, якого масштабу брехню їм було запропоновано і що їм нав'язали протягом двох років.

Два роки людей, наших громадян, змусили кричати: "НІ – російському закону!", і ці вигуки мали характер кампанії, коли в реальності йшлося про американський закон, його спрощену версію. І тому тепер ми слово в слово переклали американський закон – слово в слово(!), і наступного тижня буде ініційовано слово в слово перекладений з американського FARA законопроєкт", – заявив Мдінарадзе.

Виконавчий секретар "Грузинської мрії" наголосив, що грузинське суспільство має раз і назавжди знати, куди спрямовується кожна сума, отримана з-за кордону, тобто на що витрачається кожен цент.

Нагадаємо, Європарламент 13 лютого ухвалив резолюцію із закликом не визнавати легітимною теперішню владу Грузії та бойкотувати її, а також заявив про визнання президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе ще до ухвалення резолюції назвав проєкт атакою на грузинську державність і незалежність.

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