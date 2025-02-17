Партия власти Грузии восстанавливает в Уголовном кодексе статью о госизмене

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" восстанавливает в Уголовном кодексе статью о госизмене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

Решение парламентского большинства, принятое в офисе партии, сообщил исполнительный секретарь и парламентский лидер Мамука Мдинарадзе.

"Согласно нашему решению в Уголовный кодекс Грузии будет добавлена, а правильнее сказать – будет восстановлена в УК Грузии статья об измене родине, которая в свое время была изъята "Национальным движением".

Независимо от того, насколько кто-то будет удивлен или не удивлен, или будет это символическим – это произошло, они сделали это еще до августовской войны, в апреле 2007 года", – заявил Мамука Мдинарадзе.

На этой неделе также будет инициирован законопроект FARA, аналог американского, а также британской модели закона о СМИ, чтобы прекратить распространение "фейков" с помощью медиа – с учетом принципов британской буквы закона, подчеркнул политик.

"У принятия закона FARA есть подмета (вторичная – ред.) – разоблачение аферы века, и это делается для того, чтобы люди поняли, какого масштаба ложь им была предложена и что им навязали в течение двух лет.

Два года людей, наших граждан, заставили кричать: "НЕТ – российскому закону!", и эти возгласы носили характер кампании, когда в реальности речь шла об американском законе, его упрощенной версии. И поэтому теперь мы слово в слово перевели американский закон – слово в слово(!), и на следующей неделе будет инициирован слово в слово переведенный с американского FARA законопроект", – заявил Мдинарадзе.

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" подчеркнул, что грузинское общество должно раз и навсегда знать, куда направляется каждая сумма, полученная из-за рубежа, то есть на что тратится каждый цент.

Напомним, Европарламент 13 февраля принял резолюцию с призывом не признавать легитимной нынешнюю власть Грузии и бойкотировать ее, а также заявил о признании президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе еще до принятия резолюции назвал проект атакой на грузинскую государственность и независимость.

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