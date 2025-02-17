Зеленський прибув у Туреччину і розповів, що там робитиме

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська увечері в понеділок, 17 лютого, прибули з офіційним візитом до Туреччини.

Про це Зеленський написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що в Туреччині заплановані зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган.

"Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді", – додав він.

Турецька сторона раніше анонсувала, що під час візиту Зеленського будуть обговорювати двостороннє стратегічне партнерство, зміцнення співпраці між двома країнами, а також останні події в Україні.

Зеленський, який минулого тижня взяв участь у 61-й Мюнхенській конференції з безпеки, розповів про свої заплановані закордонні візити на пресконференції, яку він там провів, заявивши, що після контактів в ОАЕ він поїде до Саудівської Аравії та Туреччини.

У Саудівській Аравії 18 лютого також відбудеться зустріч між представниками Росії та США, але Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у цих переговорах.