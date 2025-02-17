Зеленский прибыл в Турцию и рассказал, что там будет делать

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вечером в понедельник, 17 февраля, прибыли с официальным визитом в Турцию.

Об этом Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава государства отметил, что в Турции запланированы встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и первой леди Эмине Эрдоган.

"Вопрос обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопрос продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди", – добавил он.

Турецкая сторона ранее анонсировала, что во время визита Зеленского будут обсуждать двустороннее стратегическое партнерство, укрепление сотрудничества между двумя странами, а также последние события в Украине.

Зеленский, который на прошлой неделе принял участие в 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал о своих запланированных зарубежных визитах на пресс-конференции, которую он там провел, заявив, что после контактов в ОАЭ он поедет в Саудовскую Аравию и Турцию.

В Саудовской Аравии 18 февраля также состоится встреча между представителями России и США, но Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в этих переговорах.