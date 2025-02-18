Зеленский не поедет с запланированным визитом в Саудовскую Аравию из-за встречи США и России

Президент Владимир Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию на фоне встреч и переговоров в этой стране делегаций России и США.

Об этом он сказал во время брифинга по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 18 февраля, Зеленский заявил, что перенес визит в Саудовскую Аравию на фоне встреч делегаций США и России.

"Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовскую Аравию. Для нас это было сюрпризом. Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию", – подчеркнул он.

Поэтому украинский президент отметил, что он связался с саудовскими партнерами и они договорились перенести встречу на 10 марта.

Зеленский отметил, что ожидает визит представителей США в Киев.

Также он добавил, что страны могут обсуждать что угодно, но не могут принимать решения без Украины относительно того, как завершить войну в Украине.

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации США и России договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.