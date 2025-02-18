У Трампа задоволені, що Франція і Британія говорять про "більший внесок" у безпеку України

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц позитивно оцінив той факт, що Британія, Франція та інші країни почали говорити про збільшення внеску у безпеку України.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з російською делегацією в Ер-Ріяді, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання щодо гарантій безпеки для України після припинення бойових дій, Волц повторив тезу, що Європа має взяти на себе ініціативу щодо гарантій безпеки і наголосив на необхідності збільшення витрат на оборону в Європі.

"Той факт, що третина наших союзників по НАТО досі не виділяють мінімум 2% свого ВВП на оборону через десять років після того, як ми всі разом уклали цю угоду, є неприйнятним", – заявив він.

"Це наші спільні зусилля. Йдеться не лише про те, що Сполучені Штати продовжуватимуть робити внески і що ми продовжуватимемо вимагати від американських платників податків. Ми всі повинні приймати ці важкі рішення", – сказав Волц.

У питанні внеску на оборону, за його словами, США очікують, що це буде "вулиця з двостороннім рухом для наших європейських союзників".

"І той факт, що і Велика Британія, і Франція, і інші говорять про більш потужний внесок у безпеку України, ми вважаємо, що це добре", – сказав Волц.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Велика Британія та Швеція.

Нагадаємо, 17 лютого у Парижі з ініціативи президента Франції збиралися на екстрений саміт лідери семи країн ЄС та Британії, а також генсек НАТО і керівництво ЄС.