У Трампа довольны, что Франция и Британия говорят о "большем вкладе" в безопасность Украины

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц положительно оценил тот факт, что Великобритания, Франция и другие страны начали говорить об увеличении вклада в безопасность Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины после прекращения боевых действий, Уолтц повторил тезис, что Европа должна взять на себя инициативу по гарантиям безопасности и отметил необходимость увеличения расходов на оборону в Европе.

"Тот факт, что треть наших союзников по НАТО до сих пор не выделяют минимум 2% своего ВВП на оборону через десять лет после того, как мы все вместе заключили это соглашение, является неприемлемым", – заявил он.

"Это наши совместные усилия. Речь идет не только о том, что Соединенные Штаты будут продолжать делать взносы и что мы будем продолжать требовать от американских налогоплательщиков. Мы все должны принимать эти трудные решения", – сказал Уолтц.

В вопросе взноса на оборону, по его словам, США ожидают, что это будет "улица с двусторонним движением для наших европейских союзников".

"И тот факт, что и Великобритания, и Франция, и другие говорят о более мощном вкладе в безопасность Украины, мы считаем, что это хорошо", – сказал Уолтц.

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.

Напомним, 17 февраля в Париже по инициативе президента Франции собирались на экстренный саммит лидеры семи стран ЕС и Великобритании, а также генсек НАТО и руководство ЕС.