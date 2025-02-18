Біля берегів Греції затримали більше сотні мігрантів

Влада Греції заявила у вівторок, що затримала 107 мігрантів в ході двох окремих операцій поблизу острова Крит.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Вантажне судно допомогло врятувати 42 мігрантів-чоловіків з покинутого човна, який зазнав лиха і згодом розбився після удару об скелі, згідно з повідомленням берегової охорони і посадовців Міністерства морських справ.

Ті, що вижили, пізніше повідомили владі, що вони відпливли з лівійського порту Тобрук. Влада заарештувала двох чоловіків за звинуваченням у контрабанді.

У другому випадку 65 мігрантів були виявлені на острові Гавдос на південь від Криту. Один чоловік потребував медичної допомоги і був доставлений до найближчої лікарні.

Виступаючи в парламенті, заступник міністра морських справ Стефанос Гікас заявив, що влада має справу зі сплеском нелегальної міграції з кінця 2023 року. Урядовці пов'язують це з конфліктами на Близькому Сході.

За словами Гікаса, у 2024 році 47 267 осіб нелегально в'їхали до Греції, а 625 осіб були заарештовані за звинуваченням у контрабанді.

У січні Європейський суд з прав людини ухвалив, що Греція незаконно депортувала жінку до сусідньої Туреччини шляхом "виштовхування" через кордон, назвавши цю практику систематичною.

Благодійні організації та правозахисні групи мігрантів неодноразово звинувачували грецьку берегову охорону та поліцію в тому, що вони незаконно перешкоджають мігрантам шукати притулку, таємно повертаючи їх у турецькі води.