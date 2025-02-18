У берегов Греции затрмиали более сотни мигрантов

Власти Греции заявили во вторник, что задержали 107 мигрантов в ходе двух отдельных операций вблизи острова Крит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Грузовое судно помогло спасти 42 мигрантов-мужчин из заброшенной лодки, которая потерпела бедствие и впоследствии разбилась после удара о скалы, согласно сообщению береговой охраны и должностных лиц Министерства морских дел.

Выжившие позже сообщили властям, что они отплыли из ливийского порта Тобрук. Власти арестовали двух мужчин по обвинению в контрабанде.

Во втором случае 65 мигрантов были обнаружены на острове Гавдос к югу от Крита. Один человек нуждался в медицинской помощи и был доставлен в ближайшую больницу.

Выступая в парламенте, заместитель министра морских дел Стефанос Гикас заявил, что власти имеют дело со всплеском нелегальной миграции с конца 2023 года. Чиновники связывают это с конфликтами на Ближнем Востоке.

По словам Гикаса, в 2024 году 47 267 человек нелегально въехали в Грецию, а 625 человек были арестованы по обвинению в контрабанде.

В январе Европейский суд по правам человека постановил, что Греция незаконно депортировала женщину в соседнюю Турцию путем "выталкивания" через границу, назвав эту практику систематической.

Благотворительные организации и правозащитные группы мигрантов неоднократно обвиняли греческую береговую охрану и полицию в том, что они незаконно препятствуют мигрантам искать убежища, тайно возвращая их в турецкие воды.