18 лютого проросійський Зоран Міланович склав присягу на другий п'ятирічний термін на посаді президента Хорватії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

На інавгурації були присутні близько 100 високопосадовців, в тому числі три колишні президенти, але представники керівного Хорватського демократичного союзу, HDZ, не були присутні.

На церемонії Міланович заявив, що основним завданням державних інституцій є збереження миру. "Друга мета полягає в тому, щоб важкі часи ... не лягли на плечі найслабших. Нерівність і корупція підступно руйнують соціальну структуру, як злісна хвороба", – сказав він.

Міланович виграв другий президентський термін у другому турі виборів у січні, набравши близько трьох чвертей голосів виборців і перемігши кандидата від керівної партії HDZ Драгана Прімораца.

Мілановича підтримує лівоцентристська Соціал-демократична партія, головна опозиційна партія.

Під час свого першого терміну на посаді він неодноразово конфліктував зі своїм головним політичним суперником, лідером HDZ і прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем. Одним з ключових пунктів розбіжностей була Україна. Міланович рішуче виступав проти політики уряду щодо підтримки України.

На інавгурації Міланович підкреслив, що Хорватія повинна "виступати за мир у міжнародних відносинах".

"Це не наївність, це не зрада західних альянсів, до яких ми належимо і до яких будемо належати, це боротьба за наші власні інтереси", – заявив він.

Повноваження президента в Хорватії обмежені; згідно з конституцією, він здійснює нагляд за зовнішньою політикою разом з прем'єр-міністром і є верховним головнокомандувачем збройних сил. Ці дві сфери були постійним джерелом конфлікту між Мілановичем і Пленковичем.

Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна. Його погляди детально проаналізовано у статті Проти України та НАТО.

Восени Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки, на його думку, вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".