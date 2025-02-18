18 февраля пророссийский Зоран Миланович принял присягу на второй пятилетний срок на посту президента Хорватии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

На инаугурации присутствовали около 100 высокопоставленных чиновников, в том числе три бывших президента, но представители правящего Хорватского демократического союза, HDZ, не присутствовали.

На церемонии Миланович заявил, что основной задачей государственных институтов является сохранение мира. "Вторая цель заключается в том, чтобы трудные времена ... не легли на плечи самых слабых. Неравенство и коррупция коварно разрушают социальную структуру, как злобная болезнь", – сказал он.

Миланович выиграл второй президентский срок во втором туре выборов в январе, набрав около трех четвертей голосов избирателей и победив кандидата от правящей партии HDZ Драгана Примораца.

Милановича поддерживает левоцентристская Социал-демократическая партия, главная оппозиционная партия.

Во время своего первого срока на посту он неоднократно конфликтовал со своим главным политическим соперником, лидером HDZ и премьер-министром Андреем Пленковичем. Одним из ключевых пунктов разногласий была Украина. Миланович решительно выступал против политики правительства по поддержке Украины.

На инаугурации Миланович подчеркнул, что Хорватия должна "выступать за мир в международных отношениях".

"Это не наивность, это не предательство западных альянсов, к которым мы принадлежим и к которым будем принадлежать, это борьба за наши собственные интересы", – заявил он.

Полномочия президента в Хорватии ограничены; согласно конституции, он осуществляет надзор за внешней политикой вместе с премьер-министром и является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Эти две области были постоянным источником конфликта между Милановичем и Пленковичем.

Миланович является ведущим европейским президентом-симпатиком Путина. Его взгляды подробно проанализированы в статье Против Украины и НАТО.

Осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку, как он считает, она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".