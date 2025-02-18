В Хорватии состоялась инаугурация пророссийского президента Милановича
18 февраля пророссийский Зоран Миланович принял присягу на второй пятилетний срок на посту президента Хорватии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.
На инаугурации присутствовали около 100 высокопоставленных чиновников, в том числе три бывших президента, но представители правящего Хорватского демократического союза, HDZ, не присутствовали.
На церемонии Миланович заявил, что основной задачей государственных институтов является сохранение мира. "Вторая цель заключается в том, чтобы трудные времена ... не легли на плечи самых слабых. Неравенство и коррупция коварно разрушают социальную структуру, как злобная болезнь", – сказал он.
Миланович выиграл второй президентский срок во втором туре выборов в январе, набрав около трех четвертей голосов избирателей и победив кандидата от правящей партии HDZ Драгана Примораца.
Милановича поддерживает левоцентристская Социал-демократическая партия, главная оппозиционная партия.
Во время своего первого срока на посту он неоднократно конфликтовал со своим главным политическим соперником, лидером HDZ и премьер-министром Андреем Пленковичем. Одним из ключевых пунктов разногласий была Украина. Миланович решительно выступал против политики правительства по поддержке Украины.
На инаугурации Миланович подчеркнул, что Хорватия должна "выступать за мир в международных отношениях".
"Это не наивность, это не предательство западных альянсов, к которым мы принадлежим и к которым будем принадлежать, это борьба за наши собственные интересы", – заявил он.
Полномочия президента в Хорватии ограничены; согласно конституции, он осуществляет надзор за внешней политикой вместе с премьер-министром и является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Эти две области были постоянным источником конфликта между Милановичем и Пленковичем.
Миланович является ведущим европейским президентом-симпатиком Путина. Его взгляды подробно проанализированы в статье Против Украины и НАТО.
Осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку, как он считает, она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".