Каллас після розмови з Рубіо: давайте не потрапляти у пастки РФ

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас розповіла про телефонну розмову європейських міністрів з держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це Каллас написала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Розмова з Рубіо відбувалась після американо-російських переговорів в Ер-Ріяді.

Каллас підкреслила, що Росія намагатиметься розділити Європу і США.

"Давайте не будемо потрапляти в їхні пастки. Працюючи разом зі США, ми зможемо досягти справедливого і міцного миру – на умовах України", – зазначила вона.

У МЗС Італії раніше повідомили, що міністри закордонних справ Італії, Франції, Німеччини і Британії, а також глава дипломатії ЄС говорили з держсекретарем Марко Рубіо про першу пряму зустріч у Ер-Ріяді між американськими та російськими дипломатами з моменту початку війни в Україні.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації США та Росії домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.