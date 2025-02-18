В МЗС Італії розповіли про розмову Рубіо з колегами з ЄС і Британії після зустрічі з росіянами

В МЗС Італії повідомили про телефонну розмову між держсекретарем США Марко Рубіо та його європейськими колегами у вівторок ввечері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

Окрім глав МЗС Британії, Італії, Франції та Німеччини до розмови приєдналася глава європейської дипломатії Кая Каллас.

"Триває телефонна конференція між міністрами закордонних справ країн "п'ятірки": міністр Антоніо Таяні та його колеги з Франції, Німеччини та Великої Британії, а також висока представниця ЄС Кая Каллас обговорюють з держсекретарем Марко Рубіо першу пряму зустріч у Ер-Ріяді між американськими та російськими дипломатами з моменту початку війни в Україні", – йдеться у повідомленні.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації США та Росії домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.