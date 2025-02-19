Каллас после разговора с Рубио: давайте не попадать в ловушки РФ

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас рассказала о телефонном разговоре европейских министров с госсекретарем США Марко Рубио.

Об этом Каллас написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Разговор с Рубио происходил после американо-российских переговоров в Эр-Рияде.

Каллас подчеркнула, что Россия будет пытаться разделить Европу и США.

"Давайте не будем попадать в их ловушки, работая вместе с США, мы сможем достичь справедливого и прочного мира – на условиях Украины", – отметила она.

В МИД Италии ранее сообщили, что министры иностранных дел Италии, Франции, Германии и Великобритании, а также глава дипломатии ЕС говорили с госсекретарем Марко Рубио о первой прямой встрече в Эр-Рияде между американскими и российскими дипломатами с момента начала войны в Украине.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации США и России договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.